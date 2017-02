VIDEO// Ruptură în PSRM? Greceanîi îl contrazice pe Dodon pe tema datoriilor Tiraspolului la gazele rusești

09:27

Iata care sunt cuplurile de zodii care fac casa buna: Taur si Pesti Acesti doi nativi traiesc in armonie, se stimuleaza reciproc, se ajuta si evolueaza frumos impreuna. Impartasesc momente importante si raman laolalta pentru tot restul vietii. Nu le lipseste umorul, astfel ca formeaza un cuplu fermecator si amuzant in acelasi timp. Au o multime de prieteni si casa lor este mereu plina, fiindca sunt placuti si admirati de cei dragi. Balanta si Capricorn Balanta si Capricornul sunt, in principiu, doua firi destul de diferite. In vreme ce Capricornul este setat pe succes profesional, Balanta e o persoana ceva mai casnica, mai linistita. Tocmai aceasta diferentiere ii apropie. Se completeaza reciproc extrem de armonios si au un viitor neasteptat de bun impreuna. Devin dependenti unul de celalalt si odata ce au pornit la drum, nu mai rezista unul fara celalalt. Gemeni si Sagetator Sunt amandoi adeptii aventurii de orice tip si tocmai acest lucru adora unul la celalalt. Faptul ca pot oricand sa lase totul in urma si sa o ia de la capat, in orice colt al lumii s-ar duce. Isi inteleg unul altuia trairile, problemele, dar in acelasi timp sunt mereu gata de distractii trasnite. Stiu cum sa fie independenti unul de celalalt, dar cu toate acestea sa se sprijine unul pe celalalt. Si viata lor intima este in armonie perfecta, potrivit ele.ro.