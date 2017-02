(VIDEO) Ashton Kutcher, discurs emoționant în Senatul SUA

16:37

Ministerul Economiei propune dezbaterilor publice proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a conductei de transport gaze pe direcția Ungheni – Chișinău. The post Construcția conductei Ungheni – Chișinău va avea statut de utilitate de interes național appeared first on Independent.