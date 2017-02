Premierul rus Dmitri Medvedev a apărut cu un ceas pentru pescari şi marinari// FOTO

14:27

Comisia Europeană a decis miercuri să acționeze în judecată România la Curtea Europeană de Justiție pentru că autoritățile nu au reușit să închidă 68 de depozitele municipale de deșeuri neconforme, care reprezintă un risc serios pentru sănătatea oamenilor și mediu, informează Agerpres cu referire la un comunicat de presă al Executivului comunitar. Măsuri similare au […] The post Comisia Europeană a dat în judecată România pentru gropile de gunoi neconforme appeared first on Moldova.org.