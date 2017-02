(Video) Contribuie și tu la scurtmetrajul „Plus Minus Unu” // Comunicate de presă

03:57

Vrei să devii parte a mișcării globale „Let’s Do It” recunoscută în țara noastră ca „Hai, Moldova!”? Vrei să-ți îmbunătățești capacitățile de lider și nu știi cărui program să te dedici? Echipa „Hai, Moldova” dorește să crească, pentru că în acest an într-adevăr sunt planificate fapte mărețe. În această primăvară, întreaga echipă vor face țara mai curată. Echipa are nevoie de oameni de încredere care au grijă de mediul înconjurător. Dacă vrei să îi ajuți, intră în rândul coordonatorilor.