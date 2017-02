De ce e nefericită Melania Trump în rolul de Prima Doamnă

00:27

Cascada Horsetail (Coada de cal) se afla in faimosul Parc National Yosemite , situat in Muntii Sierra Nevada din estul Californiei, SUA si este un loc unic in lume deoarece pret de cateva zile pe an, la finalul iernii, in luna februarie, razele soarelui ”pica” perfect pe apa cascadei ce capata in mod miraculous o culoare portocalie stralucitoare creand un spectacol de lumini ce da senzatie ca apa