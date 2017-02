177 de ani de la nașterea criticului TITU MAIORESCU. Ce se întâmpla noaptea, pe furiș, la Mănăstirea Cernica

„La 177 de ani (pe stil vechi) de la nasterea lui Titu Maiorescu, o evocare a criticului rationalist prins in flagrant delict religios de tinarul calugar eretic Tudor Arghezi, la Manastirea Cernica: <Am pomenit cindva cazul de sensibilitate a constiintei, al lui Titu Maiorescu, care a fost departe de a fi un bigot. (...) In Saptamina Pastilor, venea intr-o noapte la Manastirea Cernica, pe furis, cu doua faclii mari de ceara alba, pe care le daruia Bisericii Sfintul Niculae, ca sa arda dinaintea icoanelor imparatesti un an intreg. Acolo, el asculta slujba noptii dintr-o strana din intunericul intrarii si pleca tiptil, stiut dar nevazut, inapoi la Bucuresti, uneori tirziu dupa miezul noptii. Doua ore pe an din viata lui, framintata de marile nedumeriri si indoieli, Maiorescu se calugarea> (Liturghia, 3 februarie 1945, Bilete de papagal)”. Paul Cernat (născut la 5 august 1972, în Bucureşti) este publicist, critic literar şi eseist, precum şi conferențiar universitar doctor la Catedra de Istoria literaturii Române a Universităţii Bucureşti. Este specialist în avangarda literară interbelică. A publicat: Avangarda românească şi complexul periferiei (Editura Cartea Românească, 2007), Contimporanul: istoria unei reviste de avangardă (Editura Fundaţiei Culturale Române, 2007) şi Modernismul retro în romanul interbelic românesc (Editura Art, 2009). Alături de Ion Manolescu, Angelo Mitchievici şi Ioan Stanomir, a semnat volumele: În căutarea comunismului pierdut (Editura Paralela 45, 2001),O lume dispărută. Patru istorii personale urmate de un dialog cu H-R. Patapievici, Editura Polirom, 2004) şi Explorări în comunismul românesc (vol.1 şi 2, Editura Polirom, 2004-2005), iar alături de Andrei Ungureanu, volumul de proză Războiul fluturilor (Editura Polirom, 2005).

