5 lucruri pe care le facem fără să ne dăm seama. Care este explicaţia?

„Copiii tremurau când vedeau uniformele militare” Veteranul făcea parte din Batalionul 96 Geniu. Cei 450 de militari români au ajuns în Bosnia Herzegovina, în primăvara anului 1996. Plecaseră cu trenul, din București, de la Gara Progresul. Alături de Apostol se mai aflau sergenții majori Marius Popescu și Sorin Cucui, precum și caporalii Valentin Badea și Sorin Hanaș. Toți știau că vor face cam patru zile până la destinație. În realitate, drumul a durat 14 zile. Românii au primit misiunea de a reface podul peste râul Doboj, aflat la granița dintre Bosnia și Herțegovina - cu majoritate musulmană și Republica Srpska - cu majoritate sârbă. Într-o zi din luna mai, au plecat spre râul Doboj. Se aflau într-un convoi de șase mașini în care transportau un pod mobil, destinat să-l înlocuiască pe cel vechi, distrus de bombardamente. Într- un sat, în fața coloanei a ieșit o femeie care făcea din mâini. Bătrâna avea trunchiuri de copaci la poartă și, cu lacrimi în ochi, îi ruga pe militari să o ajute să le bage în curte. „Era un adevărat risc să lași lemnele la poartă, dispăreau”, ne-a spus Apostol. 12 militari români au ajutat- o pe bătrână. „Când am intrat în casă, într-o cameră, se aflau trei copii. Când ne-a văzut, s-au luat în brațe. Tremurau de frică când au văzut uniformele militare”, a povestit veteranul. De mila lor, militarii le-au și tăiat lemnele. „Plângea de mi se rupea inima” În luna iunie, la podul Doboj, militarii români au avut parte de un alt moment marcant al carierei lor. „Într-o zi, a venit la pod o femeie musulmancă, cu doi copii. Era soția unui sârb. Ea locuia cu cele două fete ale lor în Bosnia, iar bărbatul ei, împreună cu băiatul, în Sârbska”, a povestit Apostol. Femeia s-a dus la soldatul olandez și l-a rugat să o lase să își vadă soțul și băiatul, aflați de cealaltă parte a podului, dar a fost refuzată. „I-am zis olandezului că eu îi las. Plângea femeia de mi se rupea sufletul. Le-am zis că pot să stea cinci minute”, ne-a spus Apostol. Sub ochii militarilor, tatăl și-a îmbrățișat soția și fetele. Plângeau în hohote și se sărutau. „I-au dat lacrimile și olandezului. Dar el tot m-a raportat”, și-a amintit Apostol. A doua zi, Apostol a fost criticat în fața batalionului de comandantul contingentului român, colonelul Graur. „Nu mi-a părut rău de ce am făcut”, a spus, simplu, veteranul. Sacrificiu pentru NATO Politicienii și acum se ceartă între ei pe tema cine a avut contribuția decisivă pentru primirea României în NATO. Generali și membri ai conducerii Armatei își asumă laurii că, în sfârșit, după un prim eșec al aderării, în 1997, România a reușit să intre în Alianță în 2004. Dincolo de canonada demersurilor diplomatice, unde politicienii nu reușeau să convingă, cerându-se mereu și mereu mai mult de la România, ca să facă față cerințelor aliaților, vine această carte, uimitoare prin sinceritatea autorului, Marius Apostol, un veteran al misiunilor României începând cu 1997. O carte apreciată de jurnaliști pentru că spune adevărul, cum a fost, nu cum ar fi trebuit să fie. În acel an s-a decis participarea României la Teatrul de Operații Bosnia-Herțegovina. Urma selecția militarilor pentru misiune, pe bază de voluntari. Eu aici m-am oprit prima dată frapată de sinceritatea autorului. Am recitit momentul când autorul s-a decis să depună cererea. Era la o bere, cu alți militari. A fost o decizie nechibzuită, fără să anunțe familia sau măcar pe generalul al cărui șofer era. A decis la o bere! Sinceritatea autorului este debordantă, este sinceritatea lui Sven Hassel, fără teamă că cineva, vreun superior sau conducerea Armatei ar putea să-l pedepsească într-un fel. Veteran al mai multor misiuni, în parte și pentru că nu dădea nimeni fuga în zone de război, rănit, abia scăpând cu viață, Marius Apostol își permite să fie total sincer. A plecat în Bosnia cu Compania Poduri. Asta le era misiunea, să construiască podurile între „creștini” și „musulmani”, generic vorbind, ca să asigure libera trecere și împăcarea. S-au dus cu tehnică de muzeu, comparativ cu dotările celorlalte armate, s-au descurcat cum au putut cu gospodărirea în campus, muncind pe brânci să termine la data stabilită partea lor de pod, cu superiori care nu știau să facă altceva decât să urle la ei. Nervi! Nervi că se luase decizia ca România să participe la niște misiuni pentru care nu era pregătită din punct de vedere tehnic, nici ca echipamente pentru soldați în astfel de misiuni. Nervi că imaginea României printre trupele aliaților depindea de acești voluntari, care nici ei nu știuseră la ce se bagă. Dar s-au achitat de sarcini și și-au câștigat respectul celorlalți soldați. Un moment impresionant, când după o muncă inumană ca să termine unul dintre poduri, nu au vrut să participe la ceremonia de inaugurare, unde superiorii, care-i suduiseră ca pe sclavi, culegeau laudele, colegii germani s-au aliat cu ei, în solidaritate cu niște oameni care s-au achitat de datorie la timp, fără să aibă tehnică modernă cum aveau ei și fără să se plângă. Tertipurile la care recurgeau ca să iasă bine cu tehnica la inspecțiile NATO, poreclele pe care le dădeau superiorilor, micile răzbunări, ajutorul acordat localnicilor, deși nu aveau voie, suferința pentru colegii morți la datorie, toate acestea fac din cartea lui Marius Apostol un document impresionant al Sacrificiului pentru NATO. Nu al politicienilor, nu al Ministerului Apărării, care nu le-a putut oferi nici măcar un centru de recuperare optim pentru cei răniți, încercând să-l înființeze tot ei (Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi (AMVVD) „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” ), ci sacrificiul lor, al militarilor neștiuți decât în momentul când se anunța moartea lor. Respect pentru acești veterani ai Armatei Române în Teatrele de Operații ale NATO! Dorința veteranilor: un centru de recuperare Plutonierul adj. principal Marius Apostol (foto) a fost în șase misiuni internaționale, în perioada 1996-2011: Bosnia-Herțegovina, Irak și Afganistan, unde a fost rănit grav, pe 1 mai 2011.Este cetățean de onoare al orașului Bragadiru și președintele Asociației Militarilor Veterani și a Militarilor cu Dizabilități (AMVVD). Asociația a demarat un proiect ambițios de a construi primul centru de refacere, recuperare și reabilitare pentru militarii veterani. Primarul comunei Singureni, din județul Giurgiu, Marian Pătuleanu, le-a pus, deja, la dispoziție un teren. „Centrul urmează a se construi, în mare parte, cu fonduri europene, iar restul prin contribuție voluntară”, a spus Apostol.