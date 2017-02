Exclusiv EVZ. VIBRAȚIA ZILEI - 17 februarie 2017

19:27

Solicitată de IPN, sinopticianul Natalia Golub a spus că pentru noaptea următoare se așteaptă minime de -2...-7 grade. Ziua vor fi +2...+7 grade. Temperatura aerului se va încălzi treptat până pe data de 23 februarie, când pe teritoriul țării se vor înregistra temperaturi de la +9 la +14 grade pe timpul zilei, iar minimele vor fi de la zero la +5 grade. Spre sfârșitul lunii, temperaturile maxime vor depăși norma cu şase-şapte grade în zona de nord, cu opt-nouă grade – în zona de centru şi nouă-zece – la sud. Nu sunt temperaturi care vor influenta negativ vegetația pentru că minimele se mențin sub zero grade pe o perioadă îndelungată, a spus Natalia Golub, adăugând că asemenea maxime au mai fost şi anterior. La început de martie temperatura aerului va scădea.