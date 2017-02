Premierul Pavel Filip a avut o întrevedere cu experții FMI

12:42

Un autocar înmatriculat în România a fost implicat într-un accident în lanț în Ungaria, la 3 km de punctul de frontieră de la Nădlac. În urma accidentului carambol au fost înregistrate 15 victime, între care patru persoane decedate și trei încarcerate, a declarat Mircea Merea, directorul Ambulanței Arad, citat de Agerpres. Potrivit lui Mircea Merea, una dintre persoanele care au murit în accident era pasager în autocarul care mergea spre București, iar celelalte trei victime decedate au fost găsite în autovehiculele implicate în accidentul în lant. UPDATE: 12.30 // În total, cinci oameni au murit în carambol. Printre persoanele decedate se numără și un cetățean român, anunță autoritățile ungare. Alți șase cetăţeni români răniţi au fost transportaţi la unitățile sanitare din Szeged și Mako. UPDATE: 11.50 // Potrivit unui comunicat al firmei de transport Eurolines, care închiria autocarul implicat în accident, niciun pasager, din cei 17, nu a avut de suferit. Doar șoferul a fost transportat la spital cu traumatisme. "În dimineaţa zilei de 15 februarie 2017, în jurul orei 08:40, un autocar al companiei de transport Danvi Top Expediţii, închiriat de compania Eurolines România, ce efectua cursa de linie regulată Hamburg-Bucureşti, a fost implicat într-un accident rutier pe teritoriul Ungariei la o distanţă de 2 km de Nădlac. În autocar se aflau 17 pasageri. În urma acestui incident, niciunul dintre pasageri nu a avut de suferit, doar şoferul aflat la volan a fost accidentat şi transportat la spital. Toţi pasagerii au fost deja preluaţi de un autocar trimis de Eurolines România şi se află în drum către destinaţie", se arată în comunicat. Potrivit reprezentantului Ambulanței Arad, la fața locului au fost trimise patru salvări ale instituției și 3 echipaje SMURD. "Răniții vor fi transportați la spitalul Szeged", a precizat, la Digi 24, Mircea Merea. Autocarul circula pe ruta Hamburg - Bucureşti și avea 25 de persoane la bord. "Interventia este în curs, noi cum am aflat am trimis echipe de intervenție de la Arad și de la Timișoara. Este în drum si poate ca au ajuns deja inspectorul sef de la ISU Arad impreuna cu medicul sef de la UPU Arad, care o sa ne dea mai multe informatii dupa ce ajung acolo. Decizia, unde vor fi duse victimele sau pacientii raniti o sa fie luata de comun acord cu colegii din Ungaria, decizia este a lor, accidentul fiind pe teritoriul lor. Nu suntem inca siguri daca cetatenia celor care au fost in autocarul romanesc este cetatenie romana sau sunt cetateni din alte tari, asta este o informatie la care o sa revenim dupa ce o sa primim informatii complete de la partea maghiara", a declarat secretarul de stat Raed Arafat la Pro TV. Potrivit reprezentantului UPU Arad, autocarul implicat în accident a intrat în coliziune cu un tir, în accident fiind implicate alte 15 autovehicule. „Cauza probabilă a fost nepăstrarea distanţei de siguranţă între autovehicule. Maşinile avariate sunt imobilizate pe banda doi şi parţial pe banda unu. Urmează ca în scurt timp să fie scoase în parcarea aflată în afara autostrăzii, după care traficul va reveni la normal”, se spune într-un comunicat al autorităților române. Vama Nădlac II a fost fost închisă în urma accidentului produs pe Autostrada Paneuropeană, în Ungaria. Traficul a fost deviat prin Vama Nădlac I, respectiv pe DN7, notează romanialiberă.ro. The post UPDATE // ACCIDENT GRAV în Ungaria! Un autocar românesc, implicat într-un carambol. Un român printre MORȚI appeared first on Moldova 24.