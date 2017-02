(VIDEO) Europa League: Goluri multe și rezultate surprinzătoare în primele meciuri din șaisprezecimi

15:47

Premierul canadian Justin Trudeau a declarat joi, în primul discurs al unui premier canadian în plenul Parlamentului European, la Strasbourg, că întreaga lume a beneficiat de pe urma unei Uniuni Europene puternice şi că blocul comunitar împreună cu ţara sa trebuie să conducă economia internaţională într-o perioadă plină de provocări, relatează Reuters. The post Premierul canadian: UE și Canada trebuie să conducă economia internațională appeared first on Independent.