(VIDEO) Cel puţin 72 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma unui atentat sinucigaş în Pakistan

Imigranţii de pe teritoriul SUA sunt sfătuiţi de către activişti să protesteze împotriva politicii dure a preşedintelui Donald Trump privind imigraţia stând joi acasă, adică să nu meargă la muncă sau la şcoală, să nu iasă la cumpărături şi să nu ia masa în oraş, în cadrul unor eforturi de a sublinia rolul vital pe care ei îl au în societatea americană, relatează agenţia Reuters, conform agerpres.