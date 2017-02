Plățile obligatorii pentru manualele școlare sunt ilegale!

13:57

Şoferii cu mașini înmatriculate în străinătate, care vor să intre pe teritoriul Republicii Moldova, pot accesa platforma vinieta.gov.md, pentru a completa formularul, ca mai apoi să meargă cu acesta să achite taxa pentru vinietă la oficiile Moldova Agroindbank ori pe platforma de plată Mpay. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a anunţat miercuri, 15 februarie, că […]