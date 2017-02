Farsă de coşmar de Ziua Îndrăgostiţilor. O tânără din Chişinău şi-a găsit iubitul într-o baltă de sânge// VIDEO

12:07

Două tinere de 21 şi respectiv 22 ani, originare din raioanele Străşeni şi Rezina, au fost reţinute în izolatorul de detenţie preventivă pe un termen de 72 de ore, fiind bănuite de trafic de fiinţe umane. Potrivit oamenilor legii, cele două tinere racolau fete din Moldova şi le determinau să se prostitueze în cluburile de […]