Operațiuni de schimb valutar doar la prezentarea buletinului

1. Pieptănare În timpul zilei, în fața monitorului, mușchii feței se încordează, iar capul devine greu și începe să te doară. Una dintre modalitățile prin care ai putea să scapi de stres ar fi să-ți piepteni părul timp de 10-15 minute. Această procedură va îmbunătăți circulația sangvină și îți va relaxa mușchii. 2. Mănâncă înghețată Mâncarea bună – este un doping antistres foarte efectiv. Ca șă-ți păstrezi buna dispoziție, trebuie să mănânci pește gras, care conține omega-3, vitamine foarte importante pentru sistemul nervos. Dacă nu îți place peștele, ai putea să mănânci o înghețată sau o banană. Aceste produse sunt cele mai bune antidepresante. 3. Masaj Pentru a-ți menține energia, masează timp de 30 de secunde punctele deasupra nasului, între sprâncene, punctul de sub buza inferioară și mijlocul palmei. 4. Freacă palmele Încă un truc care te ajută să elimini situațiile tensionate și să eviți stresul. Trebuie din toate puterile să-ți freci palmele până când acestea vor deveni fierbinți. De asemenea este foarte bine să-ți masezi și urechile. 5. Fă duș Ca să faci față situațiilor negative ai nevoie de un duș de 15 minute. Bagă-te sub jetul de apă pentru ca ei să-ți maseze capul și umerii. În scurt timp vei simți cum apa spală de pe tine toate grijile. 6. 27 de lucruri Obiceiurile occidentale ne învață: „Vrei să scapi de tristețe, mută 27 de obiecte în casă”. Se spune că această activitate îți permite să mărești spațiul de energie care te va îndrepta în direcțiile corecte. Încearcă această metodă și te vei convinge că creierul tău se va îndepărta de probleme și se va relaxa. 7. Colorează Psihologii au descoperit că persoanele care colorează desene timp de 2-3 minute, în timpul unor situații tensionate, au mai multe șanse să-și termine munca la timp. Deci, s-ar putea că nu doar vei face față stresului, dar poate vei realiza o capodoperă. 8. Ceai cu hibiscus Adunând emoții negative, o persoană simte neliniște și are o stare de panică, caracteristică stresului. Hibiscusul nu permite acestor emoții să se intensifice. 9. Un minut pentru meditație Găsește posibilitatea de a fi singur acasă pentru a-ți pune gândurile în regulă. Pornește playlist-ul preferat, scoate din frigider ceea ce îți place cel mai mult și așează-te în fotoliul cel mai comod. Gândește-te la ceea ce-ți dorești mai mult și scrie pe o hârtie dorințele tale. Un plan clar structurat te va ajuta să treci la acțiuni. 10. Dansuri Neapărat să dansezi acasă! Mișcările ritmice pe o muzică bună te vor ajuta să scapi de stres. Mai mult decât atât, dansurile sunt considerate o distracție, în comparație cu antrenamentele din sala de sport.