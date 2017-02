(video) Greceanîi: PSRM nu va susține o eventuală modificare a Codului Electoral

15:47

Ben Southall, un fost organizator de evenimente din Hampshire, este plătit să călătorească în cele mai frumoase locuri din Australia şi Noua Zeelandă împreună cu soţia sa. Împreună trebuie să împărtăşească experienţele prin intermediul blogului The best life in the world. În timpul călătoriilor, perechea trebuie să ducă la bun sfârşit anumite provocări în unele dintre cele mai frumoase locuri din lume – de exemplu, aceştia au călătorit 54.000 de mile, din Singapore în Londra, cu un Land Rover. „Viaţa este cool atunci când poţi munci, convieţui şi călători cu persoana pe care o iubeşti, notează Business Magazin.