A salvat viaţa unui om cu preţul maşinii sale Tesla Model S, iar Elon Musk s-a oferit să-i compenseze costul reparaţiilor!

14:58

Într-o ţară în care revoltele se fac doar în mediul online, totul este posibil. Aşadar, faceţi cunoştinţă dragi şoferi cu noile preţuri la carburanţi, care bineînţeles că au crescut pentru următoarele două săptămâni. Creşterea este una aproape nesemnificativă, dacă ne referim la comercializarea cu amănuntul, dar bănuţ cu bănuţ se face leul. Aşadar, începând cu The post Test de rezistenţă: ANRE a mărit din nou preţurile la carburanţi! appeared first on Autoexpert.