Octavian Calmîc: „În 2016, exporturile Republicii Moldova către țările UE au deținut o cotă de peste 65% din totalul de exporturi”

12:57

„Am fost unul care în 2015 și 2016 am susținut protestele anti-guvernamentale. Atunci eram conducătorul ZEL Bălți. După ce am făcut zeci de adresări la guvernul de atunci la care nu am primit răspuns, am acceptat să preiau conducerea Partidului Legii și Dreptății și am susținut mișcarea platformei DA. Credeam atunci, cum cred și acum că cetățenii aveau tot dreptul să iasă în stradă”, a declarat Ciobanu miercuri, 15 februarie, în fața jurnaliștilor, citat de Agora.md. La aproape un an de la criticele aduse guvernării, fostul administrator al ZEL Bălți pare să-și schimbe părerea în privința guvernării, însă nu spune nimic despre susținerea Platformei DA sau despre relația cu Andrei Năstase. „Îmi dau seama că declarațiile mele au fost, pe alocuri, pripite. La un an distanță, lucrurile au evoluat într-o direcție bună: am semnat acord cu FMI, țara noastră a devenit mai credibilă în ochii finanțatorilor, s-a redus birocrația.