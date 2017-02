În România se dorește începerea anului de studii la 1 septembrie, ca în R. Moldova

12:58

Siguranţa pe Internet, susținută de vlogger-i și blogger-i – (VIDEO) Un grup al celor mai activi vloggeri şi bloggeri din Republica Moldova a înregistrat un mesaj video adresat copiilor şi adolescenţilor, cu ocazia Zilei Siguranţei pe Internet. În mesaj, Ilie Bivol, Lilia Ojovan, Roman Tataru, Jad Chukri, Vlada Ciobanu şi vloggerul cunoscut sub pseudonimul „Zdarova Natasha” le oferă sfaturi internauţilor cum să navigheze online în siguranţă. Ilie Bivol a îndemnat internauţii să nu îi hărţuiască online pe alţii inventându-le porecle şi să nu ia pe nimeni în derâdere pentru faptul cum arată, dar și să fie atenți când fac cunoștință cu cineva. Iar dacă acceptă să iasă la întâlnire cu cineva pe care l-au cunoscut pe rețelele de socializare, s-o facă în locuri publice — în parc, la mall etc. Vloggerul „Zdarova Natasha” le-a vorbit copiilor despre cât de important este să folosească parole complexe pentru a-i descuraja pe cei care vor să le spargă conturile personale. Fiecare parolă trebuie să fie lungă și să conțină diferite litere, cifre și simboluri. Vlada Ciobanu şi Lilia Ojovan le spun copiilor și adolescenților cât de important este să ai o reputaţie bună online, iar Jad şi Roman au recomandat copiilor să ţină cont mereu de faptul că în spatele unui profil poate fi oricine şi au atenţionat copiii să nu trimită fotografii sau mesaje de care s-ar ruşina dacă ar fi văzute de toţi. Iniţiativa aparţine Centrului Internaţional „La Strada”, care gestionează platforma naţională siguronline.md, creată pentru a informa copiii şi tutorii acestora despre cum pot fi în siguranţă pe Internet. Sursă: ziarulnational.md Record Siguranţa pe Internet, susținută de vlogger-i și blogger-i – (VIDEO) apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.