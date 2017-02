Care sunt cele mai avansate 10 tehnologii auto până în 2020

10:27

ACCIDENT CIUDAT: Cum a ajuns un microbuz de linie pe scările unui restaurant ACCIDENT FATAL în Capitală! O femeie, lovită pe trecerea de pietoni (VIDEO) ACCIDENT GRAV: O maşină lovită frontal ia foc în trafic (VIDEO ŞOCANT) O femeie de 39 de ani din Chişinău a ajuns de urgenţă la spital după ce a fost... The post ACCIDENT la Botanica: O femeie, lovită pe zebră de un vitezoman (VIDEO) appeared first on AutoStrada.md.