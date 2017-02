Românii de peste Prut sunt primii în topul turiștilor ce vizitează R. Moldova

06:58

Donald Trump și fiica sa, Ivanka, au iscat un nou scandal în SUA. Aceasta după ce fiica președintelui american a postat pe Twitter o fotografie în care apare aşezată în fotoliul prezidenţial din Biroul Oval, în timp ce tatăl ei şi premierul Canadei, Justin Trudeau stau în picioare lângă ea, informează CBS News. Ivanka a […] The post Ivanka Trump aprinde spiritele! S-a fotografiat în fotoliul prezidențial// FOTO appeared first on Moldova.org.