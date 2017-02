Economia moldovenească, lipsită de libertate

Economia moldovenească, lipsită de libertate Republica Moldova a fost plasată pe locul 110 din 180 de țări într-un clasament elaborat de Fundaţia americană Heritage şi revista The Wall Street Journal, în funcție de indicele libertății economice, relatează MOLDPRES cu referire la raportul „2017 Index of Economic Freedom” (Indicele Libertăţii Economice). R. Moldova se situează pe poziția 110, cu o treaptă mai sus decît în 2016. Economia moldovenească este considerată „în cea mai mare parte lipsită de libertate». Potrivit indicelui libertății economice, Republica Moldova se clasează pe locul 41 din 44 de state din Europa, iar scorul său total este sub media regională (68 de puncte) şi globală (60,9 puncte). Moldova se plasează imediat după Slovenia, Serbia și Belarus și devansează Rusia, Grecia și Ucraina în topul european. Raportul menționează că economia moldovenească a înregistrat ”succese notabile la categoriile libertatea comerțului, politicile privind taxele și politica fiscală”. ”Republica Moldova și-a revenit treptat de la o încetinire economică accentuată în ultimii trei ani, la o creștere determinată în mare măsură de consumul bazat de remitențe și expansiunea modestă a creditului. A fost dat un nou impuls îmbunătățirii mediului de afaceri și continuării liberalizării regimului comercial”, se arată în raportul Heritage Foundation. Totodată, experții constată că rămîne fragilă tranziția spre o economie de piață. Sistemul judiciar rămîne vulnerabil la interferențe politice și corupție, mai constată autorii raportului. Republica Moldova a înregistrat scoruri foarte scăzute în domeniile ”drepturile de proprietate” (50 puncte), ”eficiența judiciară” (24 puncte) și ”integritatea guvernării” (28 puncte). Pe de altă parte, Moldova a fost apreciată la nivelul țărilor din fruntea clasamentului la indicatorii ”povara impozitară (86 puncte). ”libertatea fiscală” (90 puncte) și ”libertatea comerțului” (80 puncte), domenii în care economia moldovenească este calificată drept pe deplin liberă. Republica Moldova a avut o evoluţie impresionantă în anii 2002-2004, cînd în 2002 a urcat de pe poziţia a 120-a pe 105, respectiv 92, în anul 2003, iar în anul 2004 a avansat cu încă 13 poziţii. În anul 2005 Republica Moldova a fost plasată pe locul 77, iar în 2006 — pe poziţia 83. Cel mai jos indice al libertăţii economice Republica Moldova l-a avut în 1995, când economia moldovenească a fost apreciată drept una reprimată. Pe primele trei locuri în topul mondial se află Hong Kong, Singapore şi Noua Zeelandă. Sursă: eurotv.md Record Economia moldovenească, lipsită de libertate apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

