Femeile însărcinate cu tripleţi sau cvatrupleţi vor avea parte de concedii de maternitate mai mari

23:47

Meciuri spectaculoase și goluri superbe miercuri, în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Bayern Munchen și-a asigurat calificarea încă din tur, învingând cu 5:1 pe Arsenal, în timp ce Real a avut emoții pe „Bernabeu”, cu Napoli, dar s-a impus cu 3:1 până la urmă. The post (VIDEO) Liga Campionilor: Bayern umilește Arsenal, Real învinge clar pe Napoli appeared first on Independent.