VERDE pentru înregistrarea unităților de transport din stânga Nistrului! Ce a stabilit Guvernul

09:42

Balanta Urmeaza o perioda de aproximativ opt luni in care Balantele vor fi cele mai avantajate. Li se va ivi ocazia sa faca alegeri de care va depinde viata lor de acum inainte. In lunile de primavara vor cunoaste pe cineva si vor transforma rapid relatia intr-una stabila, cu sanse uriase de a se materializa intr-un mariaj cat de curand. Lucrurile suna bine si in plan financiar. Sosesc posibilitati uriase de a castiga bani nesperati, trebuie doar sa profiti de toate oportunitatile si te vei imbogati peste noapte. Fecioara Intr-o perioada de glorie se afla si Fecioara. Au loc rasturnari de situatie de pe urma carora va reusi sa se afirme. Abilitatile de comunicare o vor ajuta sa se evidentieze. Pune in urmatoarea perioada mare pret pe visuri, pe idealuri si pe conexiunile personale. Are multa energie si o investeste pentru a-si pune in aplicare toate ideile. Castigurile sale vin din alte domenii, nu si din cel sentimental, insa acest lucru nu inseamna decat ca are liniste pentru a actiona in alte directii. Varsator Te remarci si primesti recunoastere, chiar daca acest lucru presupune stres si agitatie. Urmatoarea perioada va fi excelenta pentru tine. Vei avea parte de multe calatorii, exact asa cum iti place. Esti mai exigenta, ceri mai mult de la cei din jur si asa vei face si in dragoste. Este momentul propice pentru a face schimbari in cariera. Poti incepe cursuri noi pentru a te perfectiona si pentru a invata lucruri noi. Vei obtine castiguri materiale mai bune ca niciodata. Relatiile sentimentale vor fi mai mult decat satisfacatoare, potrivit ele.ro.