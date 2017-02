Polonezii se răzbună, după ce au fost acuzaţi că le „fură” britanicilor munca de jos. Cum profită de Brexit

16:57

„Loteria Naţională a Moldovei" trece din subordinea Ministerului Finanţelor către Agenţia Proprietății Publice (APP), care își desfășoară activitatea în subordinea Ministerului Economiei. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de Guvern.