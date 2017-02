Horoscopul zilei: Află ce ţi-au pregătit astrele pentru astăzi, 16 februarie

17:42

Nu poți explica nimănui de ce ai atâta încredere în el știi doar că este ceea ce vrei. În loc să-ți vorbească despre lucruri frumoase, să-ți aducă căldură în suflet, el începe să-ți șoptească despre o parte bună și una întunecată, una întunecată pe care ne străduim toată viața să o împiedicăm să ne domine. Nu îți dorești să duci această luptă interioară. Știi că există în zodiac o femeie care este înger și demon în același timp. Ea trece de la o latură la alta în timp record, reușind să îi bage complet în ceață pe cei din jurul ei. Nu vrei să fii acea femeie și totuși eul tău interior fraternizează cu invadatorul pentru că el crede că orice suflet negru de funinginea păcatelor se poate curăţi, se poate albi. Că iarna ce înveşmântă murdăria în mantie de fulgi pufoşi și lacrimile de căinţă sunt fulgi de diamant divin poate transforma „jucăușii” în fulgi delicaţi şi calzi care să topescă orice gheaţă a tristeții ce învăluie ale noastre inimi seci şi reci. Încep discuțiile, începe lupta întrebărilor și a răspunsurilor. cele două euri încep să găsească explicații. Din când în când se contrazic, din când în când zâmbesc. Sufletul tău e martor la jocul lor, iar ei, din când în când, râd zgomotos. Știu că micul suflet bun nu o să le dea voie plece, știu că dacă nu ar mai fi micul suflet ar fi de gheață iar lui îi place căldura, are nevoie de ea ca să crească. Vrea să înțeleagă viața, vrea să zburde, vrea răspunsuri la mii de întrebări. Începe jocul, întrebări și răspunsuri. De ce foștii se întorc atunci când își dau seama că nu au găsit altceva mai bun? Foștii se întorc atunci când își dau seama că nu au găsit altceva mai bun. Se întorc atunci când realizează că au avut oul de aur și n-au știut să-l aprecieze. Nu o vor face niciodată pentru că iubirea lor a fost atât de mare și intensă, încât vor să o recupereze. Mă gândesc că dacă era așa, nu aveau ochi pentru altele. Dacă era așa, monotonia pe care o arată atât de mult cu degetul putea fi schimbată în aventură, însă și aventura asta are nevoie de doi. Pentru o femeie, lucrurile stau diferit. La noi se bate fierul cât e cald, altfel ne luăm tălpășița și nu ne mai întoarcem. Pentru noi este important prezentul. Ce faci acum ca să conteze pentru relație și nicidecum ce faci mai târziu ca să repari relația. Atât de simplu este! Să nu vă mire faptul că femeia aia care iubea atât de mult cândva nu o să mai aibă un gram de iubire mai târziu. Să nu vă mire faptul că o femeie care a suferit după cândva, va alege să stea deoparte. Spre deosebire de bărbați, femeile își asumă responsabilitatea deși știe că asumarea unor responsabilități e dificilă. Cel puțin pentru unii bărbați. De multe ori, aleg să plece pentru că le e teamă de responsabilități, însă ceea ce nu știu ei este faptul că mai devreme sau mai târziu, indiferent de femeie, va ajunge în același punct. Și atunci, ce faci? Pleci din nou și o iei de la capăt? Sau te întorci la fosta pentru că ți se părea că îți cere mai puține responsabilități decât cea pentru care ai lăsat-o? Nehotărârea se plătește scump. Și în relații și în business, iar asta este principala cauză a bărbaților care aleg să se întoarcă. Nu sunt hotărâți. Parcă e bine și cu tine, dar și cu alta. Parcă ar vrea să stea și cu tine, dar apoi vrea să vadă cum e și cu cealaltă. După un timp, realizează că era mai bine cu tine și alege să se întoarcă. Stă o vreme, apoi pleacă din nou. E normal. De ce te îndrăgostești de bărbatul nepotrivit? Da, te poți îndrăgosti de bărbatul nepotrivit. Da, se poate ca el să te mintă o perioadă, dar în aceeași măsură ar trebui să ai o părere mai bună despre tine. Dacă ți se oferă resturi și iluzii, tu le accepți? Îți sunt suficiente? Nu ar trebui să-ți fie. Sigur că poți cădea în plasa lui și sigur că poți crede despre el că este o victimă a singurătății sau a unei relații de cuplu bolnăvicioase. Știi și tu ce urmează: “Nu mă înțeleg cu ea, nu vrea un viitor cu mine, îi sunt doar comod parcă aș fi „intabulat”, vrea doar să știe că are pe cineva când are ea nevoie, nu mă ajută cu nimic“. Oare? Așa să fie? Locul doi și frânturile de atenție le alegi tu singură. Nu el, nu ea. TU. Și e denigrant. Să spui pas la începutul relației nu e la fel de greu pe cât ți-ar fi dacă tot îi dai șanse și speri că o va lăsa pe prima. Îți spun un lucru pe care cu siguranță îl știi și tu: dacă nu se mai înțelegea cu femeia căreia îi oferea cândva aceleași lucruri pe care ți le promite și ție acum, se despărțeau demult. Cu sau fără apariția ta. Apoi, să presupunem că bărbatul acesta chiar este instabil emoțional și nu știe ce vrea. De unde știi că nu vei ajunge în aceeași situație? De unde știi că nu vei fi chiar tu femeia dată la o parte pentru o alta? Postura asta înseamnă incertitudine, chiar dacă pentru o perioadă scurtă de timp ai siguranța că un bărbat oarecare te vrea, te place sau te dorește. Certitudine, incertitudine, cam așa merg lucrurile. Una caldă, două reci. Draga mea, postura asta nu-ți face cinste! Așa că pentru liniștea și fericirea ta, mai bine spui NU. Singurătatea sperie, dar e mai sănătoasă. De ce nu ai noroc? Norocul e noroc. Câteodată crezi că ți-a surâs, altădată că te-a abandonat. Nu te poți baza pe el. Te gândești că dacă cineva ți-a acordat o șansă, ai pregăti supă de casă în sezonul răcelilor. Ai lenevi în pat, alături de el, întreaga duminică. Dacă ți-ar oferi cineva o șansă, l-ai înnebuni cu pasiunea ta nestăpânită și grija ta fără margini. Dar tu înțelegi că nu este atât de ușor. Nu fiecare poate aprecia ceea ce ești dispusă să oferi. Au fost și vor exista oameni care nu vor fi în stare să obțină toată dragostea pe care o poți oferi. Au fost și încă există oameni care confundă sentimentele tale cu nebunia, iar grija ta li se pare lipsită de sens. Vor lupta cu inima ta fără margini, distrugând-o și adaptând-o formei și dimensiunilor lor. Vor spune că ești prea mult pentru ei și că pot avea reacții nebune alături de tine, că mai bine o lasă „așa” (adică deloc, vor să plece). Aici. așa, trebuie să-ți reamintești că, dacă inima ta iubitoare nu se potrivește cu slăbiciunile lui, nu înseamnă că tu reprezinți prea mult, ci că acel om nu merită să obțină tot ce ai de oferit. Dacă n-ai nimic de oferit, stai dracului în banca ta Respectăm ca să fim respectați. Ajutăm ca să fim ajutați. Sau ajutăm ca să ne simțim mai bine. Trăim cu o formă permanentă de egoism învelită în straie alese, ca nu cumva să conștientizăm asta. Dăm, ca să luăm. Orice ar fi și oricum ai da-o, când oferim, așteptăm ceva în schimb. Fie că ne punem sentimentele pe tavă și așteptăm același lucru, fie că ne oferim serviciile și ne așteptăm să fim plătiți. Nu contează. Ăștia suntem. Și dacă tot există regula asta nescrisă „Dăm, ca să luăm”, de ce n-ar există și regula „Dacă n-ai nimic de oferit, stai dracului în banca ta!”. Adică, de ce te-ai băga într-un job la care știi că nu ai face față, dacă omul care te-a angajat are niște așteptări de la tine, pentru care te mai și plătește? De ce te-ai băga într-o relație în care celălalt se așteaptă să-i oferi cel puțin aceleași lucruri pe care el ți le oferă? De ce ai face niște promisiuni pe care știi că nu poți sau nu vrei să ți le ții? Poate că există karma și poate că își face datoria. Poate că lucrurile pe care le faci ți se vor întoarce sub o formă sau alta. De aia n-ar trebui să promiți un lucru pe care nu-l poți face. Pentru că dezamăgești, iar dezamăgirea e urâtă. Pentru celălalt mai mult, dar și pentru tine. Pentru că îți va părea rău. Mai devreme sau mai târziu. Așa că, dacă n-ai nimic de oferit, nu te mai băga. Stai acolo cu ale tale. Rămâi în globul tău de sticlă și nu-i mai afecta pe ceilalți. Fie că ești femeie, fie bărbat. Când n-ai nimic de oferit, nu-i mai încurca pe alții. Dacă n-ai nimic de oferit, stai dracului în banca ta!