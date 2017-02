(FOTO) Descoperire tulburătoare în Groapa Marianelor! Cercetătorii sunt îngrijoraţi

15:47

Un diamant de 227 de carate, care ocupă locul al doilea în topul celor mai mari diamante descoperite în Angola, a fost scos la suprafaţă dintr-o mină operată de Lulo Diamond Project, la est de capitala Luanda, au anunţat luni reprezentanţii companiei miniere australiene Lucapa Diamond, citaţi de Reuters. The post Diamant uriaş, proaspăt descoperit: Este pe locul doi în topul celor mai mari pietre preţioase appeared first on Independent.