Militarii americani au ajuns și în Bulgaria

Acţiunile preşedintelui Igor Dodon intră sub incidenţa Codului Penal, la articolul care vizează înalta trădare de patrie. De această părere este fostul ministru al Apărării, Anatol Şalaru, care nu a rămas impresionat de vizita şefului statului de la Moscova şi Bruxelles.