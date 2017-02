Moldoveni reținuți pentru propagarea islamului și păstrarea armelor

15:07

O dată în an primatul de Chișinău are „obostrenie”. Zilele ăstea diagnoza e simplă „panouri publicitare”. Ia vedeți ce am scris un an în urmă, pe 27 februarie 2016, despre panouri publicitare. Primatul general, am impresia, a vizitat Orheiul și a văzut câte panouri sunt acolo (adică câte au dispărut de fapt) și și-a amintit …