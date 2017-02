Recomandări #diez: 13 evenimente la care poți ajunge în această zi de joi, 15 februarie

14:57

Și așa de tare nu îmi era a duce la lansare... Afară era frig, vânt, feeria sărbătorii celor îndrăgostiți și nu chiar era pretutindeni, iar la librărie, cu siguranță, nu era înșirat un covor roșu de la stație fix până la ușă. În plus, titlul tot nu îmi părea foarte ademenitor. Da, Troțki, it should have been you, însă chiar nu simțeam mare dorință să ascult discursuri, polemici pe teme istorice, bineînțeles, cu referință la trecutul neamului nostru. Or, mai toate discuțiile cam acolo ajung. Articolul (foto) Impresii de la lansarea volumului de proză scurtă „Salutări lui Troțki” a scriitorului Dumitru Crudu apare prima dată în #diez.