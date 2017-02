O maşină a Serviciului Vamal a fost accidentată intenţionat de presupuși contrabandiști // VIDEO

14:27

Se pare ca nu, spun oamenii de stiinta. Desi nici aceste aspecte nu-i lasa indiferenti, studiile spun ca exista cateva trucuri care nu dau gres si care atrag atentia oricarui barbat de pe planeta. Nu este deloc greu si vei descoperi ca, daca le pui in practica, vei atrage toate privirile Iata despre ce e vorba, scrie kfetele.ro. 1. Orice femeie se simte atragatoare cand ii poarta, iar barbatii ii observa imediat Se spune ca moda le preocupa doar pe femei, insa adevarul este ca nici pe barbati nu ii lasa indiferenti. Niciun domn nu trece cu vederea o femeie care poarta astfel de pantofi cu toc si, trebuie sa recunoastem, chiar si noi, femeile, stim ca sunt un accesoriu care pur si simplu atrage complimente. Tipul acela de pantof confera trupului o alura feminina, provocatoare si foarte sexi, nu crezi? Pantofii cu toc nu sunt apreciati de barbati doar pentru ca le adauga femeileor cativa centimetri in plus, ci si pentru ca fac intregul corp sa arate mai bine, in special picioarele. 2. Culoarea rosie creste pulsul domnilor Este dovedit stiintific faptul ca o femeie imbracata in rosu va atrage atentia barbatilor. Aceasta culoare le creste pulsul si pur si simplu le capteaza privirea. Poti face si tu singura un experiment in sensul acesta. Poarta intr-o zi o rochie rosie si observa cate complimente vei primi. 3. Haine care sa lase si imaginatiei ceva de facut Barbatii fug de femeile imbracate vulgar si care lasa la vedere prea multa piele. Poate ca le arunca cateva priviri, insa niciodata nu vor vrea nimic serios de la ele. In locul unei fuste minuscule si a unei bluze cu un decolteu generos, alege tinute feminine, dar care sa nu arate totul din prima. Este mult mai incitant pentru ei sa decopere treptat femeia decat sa i se ofere pe tava fara ca el sa depuna niciun efort. 4. Zambetul si atitudinea pozitiva, imediat remarcate de barbati O femeie cu zambetul pe buze mereu, cu o atitudine pozitiva si cu simtul umorului va fi mereu atractiva pentru un barbat. Mai mult decat atat, se pare ca primul lucru pe care il observa domnii la reprezentantele sexului frumos este chiar zambetul. Asadar, nu ezita sa fii mereu optimista, zambitoare si deschisa, daca iti doresti sa te faci remarcata oriunde mergi. Tine minte celebrul citat care te sfatuieste sa zambesti mereu, pentru ca nu stii cine s-ar putea indragosti de zambetul tau. 5. Amabilitatea cantareste mult in ochii unui barbat Intrebati ce femei ii pun pe fuga, barbatii spun la unison ca displac femeile nepoliticoase si care nu trateaza oamenii din jur cu respect. Data viitoare cand iesi la o intalnire cu un barbat si chelnerul iti aduce o comanda gresita, poate ar fi o idee buna sa alegi amabilitatea si sa te abtii de la comentarii rautacioase. Barbatii sunt atenti la acest lucru si cu siguranta nici tie nu ti-ar placea un barbat care nu trateaza cu respect oamenii din jur, nu-i asa? Desigur, in definitiv, stilul tau vestimentar si felul tau de a fi nu trebuie dictate de dorintele barbatilor, insa e intotdeauna benefic sa stii ce ai putea face atunci cand vrei sa atragi atentia unui barbat anume. Pe tine ce te atrage la un barbat? Crezi ca unele dintre punctele de mai sus se pot aplica si in sens invers?