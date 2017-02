VIDEO: Ei bine, iată ce se întâmplă dacă bagi în marşarier (R) din mers!

14:07

Un anunţ important răsună astăzi în adresa şoferilor certaţi cu regulamentul rutier. Portalul de ştiri realitatea.md informează că angajații Poliției de Frontieră, începând cu ziua de 6 februarie 2017, sunt împuterniciți să înmâneze citaţii șoferilor care se eschivează de la răspunderea contravențională. Pe lângă atribuţiile de bază, ca efectuarea controlului de frontieră în punctele de