Premierul Filip le promite Ambasadorilor UE să întoarcă „încrederea cetăţenilor în parcursul european”

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Canada, care va da posibilitatea românilor să călătorească fără vize în statul nord-american, este supus miercuri la vot în Parlamentul European. Dacă rezultatul nu ar trebui să producă multe surprize, cu siguranță va produce multă agitație, în stradă. La Strasbourg, sunt anunțate proteste simultan cu dezbaterile din Legislativ.