Irina Tabaranu: Cum e să fii furat în transportul public. Am pățit-o și eu

O vorbă din popor spune că „ghinionistul dă din groapă în groapă”. Așa și eu - plină de noroc ca broasca de păr. Nenorocul meu este norocul hoților de buzunare care, după cum am observat, tare mă „iubesc”. Nu a trecut nici jumătate de an de când în urma unei călătorii obișnuite în transportul public am rămas fără bani și documente, că săptămâna trecută era să rămân din nou cu ochii în soare.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Timpul