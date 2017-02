Proiect destinat elevilor din Rep. Moldova care studiază la Brăila: „Cultură și civilizație pe malurile Prutului și ale Dunării de Jos”

17:47

Funcționarii corupți din România nu mai au loc în închisori! Așa își începe Rossia 1 un nou reportaj manipulator privind realitățile din România. De data aceasta, subiectul central sunt protestele recente, însă nu sunt uitate sărăcia, regretul față de epoca Ceaușescu iar reporterul intră inclusiv în canale pentru a arăta imaginea unei Românii aproape de [&hellip The post Intoxicare mediatică rusească: Protestele de la București appeared first on InfoPrut.