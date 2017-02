Preotul de la Parohia Iezer, în chiloți pe Facebook. Petrecere POPEASCĂ cu manele

10:42

Sagetator Memorabil! Asa se traduce pe scurt ceea ce simti atunci cand saruti pentru prima data un Sagetator. Dupa ce ai facut-o o data vei deveni pur si simplu dependenta de imbratisarile sale si de saruturile sale pasionale. Pentru ca Sagetatorul saruta devorator si care femeie nu iubeste pasiunea in astfel de momente de intimitate? Avantajul in cazul nativului este ca saruturile nu vor fi niciodata la fel, mereu va adauga elemente surpriza, pentru ca adora jocul plin de mistere. Scorpion Pasiune nebuna. Vei trai bucuria sarutului erotic, carnal alaturi de Scorpion. Are o abilitate aparte de a se juca cu sarutul. Totul este invaluit in mangaieri de buze, atingeri senzuale, desfatari dulci, astfel ca in bratele sale de simti ca o zeita desfatata din cap pana-n picioare. Caci saruturile Scorpionului nu se opresc niciodata la gura, ci exploreaza intreg trupul partenerei. Berbec Sarutul Berbecului este scurt, dar senzual. Atingerile sale sunt in puncte si in momente cheie, astfel ca nu vei reusi sa le uiti niciodata. Nativul are un apetit sexual nestavilit si nu ai cum sa ii rezisti prea mult. E o chestiune de minute pana ii vei pica in mreje. Berbecul este seducator din cap pana-n picioare si reuseste sa-ti ofere toata pasiunea de care e capabil intr-un singur sarut. Te va lua prin surprindere si va fi de-a dreptul fermecator, scrie ele.ro.