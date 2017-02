Românii tot mai aproape de a scăpa de vize pentru Canada

08:57

Michael Roth, ministrul de stat pentru Afaceri Europene în Ministerul german de Externe, a susţinut că aderarea României la UE nu a fost o greşeală şi i-a lăudat pe protestatarii curajoşi din toată ţara, care luptă pentru valorile europene. The post Ministru german: Aderarea României la UE nu a fost o greşeală. Protestatarii curajoşi apără acum valorile europene appeared first on Independent.