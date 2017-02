Câte legi încalcă şi ce interese promovează proiectul de liberalizare a capitalului

16:57

Scandal imens după protestele din Piaţa Victoriei. După două săptămâni de manifestaţii, patru persoane au fost duse la audieri. Care este cauza? Procurorii şi Autoritatea Aeronautică Română anchetează folosirea ilegală a unor drone în timpul protestelor.