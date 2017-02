Curios! O femeie de 40 de ani a fost amendată pentru că se dădea în scrânciob

06:57

Fie că aşteptăm să sosească trenul, fie că am ajuns prea devreme la întâlnire şi vrem să ne ocupăm timpul până când ajung şi prietenii noştri, ne ocupăm timpul uitându-ne pe telefonul mobil. Imediat ce telefonul scoate fie şi cel mai mic sunet, îl scoatem din geantă sau din buzunar şi-l verificăm rapid. Mai mult, […] The post Verificaţi tot timpul telefonul mobil? Ce zic psihologii appeared first on Moldova.org.