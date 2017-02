Igor Dodon: Vin cu iniţiativa de modificare a Constituţiei, ca preşedintele să poată dizolva Parlamentul

06:57

Zeci de mii de români au reuşit duminica seara să creeze „cel mai mare tricolor uman", în cea de-a treisprezecea zi de proteste antiguvernamentale declanşate după adoptarea Ordonanţei de Urgenţă privind modificarea codurilor penale. În timpul manifestaţiei, în mulţime au fost împărţite coli A 4 în culorile roşu, galben şi albastru, în funcţie de zona […]