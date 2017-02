Cum a apărut un articol în limba română în prestigiosul New York Times

15:37

Vadim Gugea este singurul candidat promovat la proba interviului în concursul pentru funcția de administrator al Întreprinderii de Stat „MoldATSA”. Ceilalți doi candidați înscriși în concurs nu au acumulat punctajul minim la prima etapă a competiției, cea a CV-ului. The post Fost angajat al ministrului Chirinciuc aspiră la șefia MoldATSA appeared first on Independent.