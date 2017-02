Ivanka Trump aprinde spiritele! S-a fotografiat în fotoliul prezidențial// FOTO

06:37

La Moscova, un client al băncii „Peresvet”, al cărui acţionar-cheie este Biserica Ortodoxă Rusă, a anunţat despre dispariţia unui miliard de ruble de pe conturile sale. Banii, care erau depozitaţi în ruble, dolari şi euro, au dispărut fătă urmă. Life.ru scrie că bărbatul avea în conturi 10 milioane de dolari şi 6 milioane de euro. […] The post Un bărbat a rămas fără un miliard de ruble de pe conturile unei bănci. Cine e acţionarul-cheie al băncii appeared first on Moldova.org.