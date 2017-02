Un tânăr din stânga Nistrului s-a pornit pe jos până în Donbass. Motivul acestuia a uimit poliţiştii ucraineni

17:28

Un moldovean s-a ales cu interdicţia de a intra în Ucraina pe o perioadă de trei ani, după ce în timpul controlului la frontieră în maşina acestuia poliţiştii de frontieră au găsit 25 de panglici sf. Gherghe. Poliţiştii au catalogat panglicile drept obiecte cu caracter propagandistic şi l-au obligat pe moldovean să facă cale întoarsă. […] The post Unui moldovean i s-a interzis accesul în Ucraina pe un termen de trei ani: Avea 25 de panglici sf. Gheorghe appeared first on Moldova.org.