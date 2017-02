Dodon lasă de înțeles că schimbarea sistemului de vot l-ar avantaja pe Plahotniuc: „Este riscant”

15:37

Un cetățean ucrainean, în vârstă de 36 de ani, condamnat în Franța și dat în căutare internațională pentru trafic de droguri, a fost depistat de către polițiștii de frontieră și extrădat pentru ispăşirea pedepsei. The post Un ucrainean, reţinut de poliţiştii de frontieră şi extrădat în Franţa: Bărbatul era căutat de Interpol appeared first on Independent.