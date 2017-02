Exclusiv EVZ. VIBRAȚIA ZILEI - 15 februarie 2017

01:27

Am învățat că, orice lucru nebun, oricât ar fi de frumos, nebun se termină. E întrucâtva trist că tocmai cei abrutizaţi – sentimental, economic – sunt cei care încearcă să ajute, fac cele mai stupide promisiuni şi sunt dispuşi să înghită absurdităţi care, asemenea unui bumerang, se întorc împotriva lor, abrutizându-i şi mai mult. Pentru turmentați, însă, singura chestie tristă e să le clipească neuronul înţelept când dau cep bazaconiilor debitate. Atunci, am văzut, nu mai sunt credibili. Între timp, am învăţat să iubesc şi eu. Am început cu cancerul. Dacă tot o să convieţuim împreună de acum încolo, măcar să ne fie bine, mi-am zis. Acum trebuia să-i explic EULUI meu interior cum stă treaba şi să-l învăţ că dezamăgiri sunt la tot pasul, iar duiumul suferinţelor din dragoste este ceva normal. Şi până la urmă, toată lumea suferă din dragoste. Da! Dar mie nu mi-a spus nimeni, n-am fost atenţionată că aşa e în viaţă, că iubirea asta doare până în măduva oaselor, că le macină brutal şi te ţintuieşte la pat până când e timpul să dai delete, să faci switch cu altceva, cu altcineva. Prețuirea, iubirea a călcat de multe ori peste mine, cu bocanci grei şi plini de noroi. M-am ridicat, m-am şters, am pus masca, am dat delete la trecut, am povestit cu EUL meu până când m-am trezit obosită şi murdară din cauza zidului pe care îl ridicam de jur împrejurul meu. Oricât ne ferim în ultimul timp să recunoaştem – clădind în acest scop adevărate sisteme filosofice aflate în echilibru instabil – femeile au nevoie de bărbaţi şi invers. Asta nu exclude faptul că putem, foarte bine, trăi unii fără alţii. Evident, că putem. Dar nevoia rămâne. Strivită între „puterea” femeii şi laşitatea bărbatului. Femeile sunt predispuse la multe concesii, uneori chiar şi atunci când nu găsesc la un bărbat nimic din ceea ce caută şi doar pentru că sunt „aprinse”. Cunoaşteţi cazuri, nu? Ei, bine, despre astfel de cazuri vreau să vorbesc. Despre acești bărbaţi care pun mai presus de orice propria stare de bine, propriul orgoliu şi, să nu uităm, propriul prohab. Şi cu asta, basta, se cred bărbaţi, demni de iubirea femeii de lângă ei. Uite că nu e chiar aşa. Pentru că nu e suficient să ai un p*nis în pantaloni ca să fii bărbat. Trebuie să ai puterea să-ți asumi ceea ce faci, trebuie să înveți că nu poți construi dacă începi să minți. Trebuie să îți pese de cealaltă persoană, trebuie să vezi că lucrurile se fac în doi. Nimic și nimeni nu mă poate convinge că într-o relație femeia e datoare doar să facă. Ea face dacă i se face, ea oferă dacă i se oferă, ea are o vorbă bună daca primește o vorbă bună. Știu, o să spuneți că ea condiționează, că ea nu e capabilă să facă fără să i se facă. Nu, dragilor, femeia este firavă chiar dacă pare stâncă, sufletul ei are nevoie de hrană spiritual, de vorbe frumoase, de mângâieli, de răsfăț. De acolo își adună puterea să facă, de acolo se alimentează pentru starea de bine care o oferă. Vorbind despre asta, îmi vine în minte un citat al Goldei Meir, prima femeie din Israel și a treia din lume care a deținut functii politice extrem de importante: „Mulți mă acuză că aș conduce afacerile statului cu inima și nu cu capul. Și ce-i cu asta? Cei care nu știu să plângă din toata inima, nu știu nici să se bucure. Aș zice, așadar, că femeile raționează, comunică și acționează ca femeile, iar bărbații – ca bărbații. Și este foarte bine așa, deoarece găsesc că o femeie masculinizată poate fi tot atât de dezagreabilă ca și un bărbat efeminat”. Nu te transforma într-un automatism aflat la cheremul unui bărbat care nu ştie sau nu poate să iubească. Indiferent cum ar fi, tu nu ai venit lângă el să-i vindeci inima de sechelele copilăriei. Aşa cum ai ales să fii nefericită într-o relaţie, la fel trebuie să alegi bucuria ieşirii din aceasta. El nu o să înveţe nimic, nici dacă rămâi, nici dacă pleci! Unii se dezvoltă mai greu. Deh, fiecare are ritmul lui! Cea mai acidă loţiune este, însă, nepăsarea!