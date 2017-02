Parisul și Berlinul vor o soluție pozitivă pentru Grecia în problema datoriei

15:07

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat marți că România, Letonia și Lituania se îndreaptă spre îndeplinirea obiectivului Alianței Nord-Atlantice privind alocarea a cel puțin 2% din PIB pentru apărare, relatează agenția Reuters. The post Stoltenberg: România, Letonia și Lituania se îndreaptă spre obiectivul NATO privind 2% din PIB pentru apărare appeared first on Independent.