В БЕЛЬЦАХ ЗАГОРЕЛСЯ АВТОМОБИЛЬ ТАКСИ. У ВОДИТЕЛЯ ОБГОРЕЛО ЛИЦО

18:27

С начала декабря на водопроводных линиях бельцкого «Апэ-канала» произошло почти две сотни прорывов. Причем, в январе их было 112, что почти в два... Запись С НАЧАЛА ДЕКАБРЯ БЕЛЬЦКИЙ ВОДОКАНАЛ ЛИКВИДИРОВАЛ ПОЧТИ ДВЕ СОТНИ ПРОРЫВОВ впервые появилась Бельцкое телевидение.