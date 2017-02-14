В БЕЛЬЦАХ ЗАГОРЕЛСЯ АВТОМОБИЛЬ ТАКСИ. У ВОДИТЕЛЯ ОБГОРЕЛО ЛИЦО
BTV, 14 februarie 2017 18:57
Автомобиль такси загорелся в Бельцах прямо посреди улицы. Пожар произошёл утром вторника недалеко от бельцкой муниципальной клинической больницы. В результате возгорания водитель автомобиля... Запись В БЕЛЬЦАХ ЗАГОРЕЛСЯ АВТОМОБИЛЬ ТАКСИ. У ВОДИТЕЛЯ ОБГОРЕЛО ЛИЦО впервые появилась Бельцкое телевидение.
• • •
Alte ştiri de BTV
Acum 10 minute
18:57
Автомобиль такси загорелся в Бельцах прямо посреди улицы. Пожар произошёл утром вторника недалеко от бельцкой муниципальной клинической больницы. В результате возгорания водитель автомобиля... Запись В БЕЛЬЦАХ ЗАГОРЕЛСЯ АВТОМОБИЛЬ ТАКСИ. У ВОДИТЕЛЯ ОБГОРЕЛО ЛИЦО впервые появилась Бельцкое телевидение.
Acum 24 ore
20:47
Муниципальные предприятия Бельц становятся прибыльными, несмотря на исторические долги и последствия неэффективного управления, унаследованные от прежнего руководства предприятий и примарии. Об этом сообщил... Запись БЕЛЬЦКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТАНОВЯТСЯ ПРИБЫЛЬНЕЕ впервые появилась Бельцкое телевидение.
Ieri
19:07
Несколько десятков непродовольственных товаров надлежащего качества в Молдове не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар. Бывает такое, что, приобретя какую-то вещь, потребитель... Запись КАКИЕ ТОВАРЫ НЕЛЬЗЯ ВЕРНУТЬ ИЛИ ОБМЕНЯТЬ? впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:57
День Святого Валентина – романтический праздник, который отмечают влюблённые во многих городах и странах мира. Бельчане не исключение, многие из них уже решили,... Запись КАК БЕЛЬЧАНЕ СОБИРАЮТСЯ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:27
На здании лицея «Лучафэрул» города Бируинца, Сынжерейского района, установили мемориальную доску в честь бывшего ученика школы Александра Ротарь, погибшего в афганской войне. Он... Запись В БИРУИНЦАХ УСТАНОВИЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ВОИНУ-АФГАНЦУ впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:17
Муниципальные предприятия Бельц становятся прибыльными, несмотря на исторические долги и последствия неэффективного управления, унаследованные от прежнего руководства предприятий и примарии. Об этом сообщил... Запись БЕЛЬЦКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТАНОВЯТСЯ ПРИБЫЛЬНЕЕ впервые появилась Бельцкое телевидение.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:57
Запись КАК ПОКУПАТЕЛИ ВОЗВРАЩАЮТ ДЕНЬГИ ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР впервые появилась Бельцкое телевидение.
19:27
Бывшие работники уже не функционирующего бельцкого мехового комбината живут в разваливающемся на их глазах доме. Двухэтажное здание, которое раньше было общежитием, теперь больше... Запись ДОМ РАЗВАЛИВАЕТСЯ НА ГЛАЗАХ У ЖИЛЬЦОВ впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:37
Поведение бельцких учеников больше не будет оцениваться, как «примерное», «удовлетворительное» или «неудовлетворительное». Согласно новому проекту, разработанному Министерством образования РМ, оно будет выражаться в... Запись В БЕЛЬЦАХ ТЕСТИРУЮТ НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ УЧЕНИКОВ впервые появилась Бельцкое телевидение.
9 februarie 2017
19:17
Методы и уровень преподавания в Молдова выглядят устаревшими по сравнению с теми, что используются в любом другом европейском университете. Такое мнение телеканалу БТВ... Запись БЕЛЬЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕРЕНИМАЕТ ЕВРОПЕЙСКИЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ впервые появилась Бельцкое телевидение.
19:07
Представители консульского отдела Посольства Российской Федерации в Республике Молдова провели первый в 2017 году приём граждан. Он прошёл 9 февраля в бельцкой примарии.... Запись ВСЁ БОЛЬШЕ БЕЛЬЧАН ОФОРМЛЯЮТ РОССИЙСКИЕ ДОКУМЕНТЫ впервые появилась Бельцкое телевидение.
19:07
Убирать снег около школ и детских садов, посыпать дорожки песком нужно рано утром, а не тогда, когда дети уже все на уроках. Необходимо... Запись СНЕГ ВОЗЛЕ ШКОЛ БУДУТ УБИРАТЬ ДО НАЧАЛА УРОКОВ впервые появилась Бельцкое телевидение.
16:07
Как сообщает информационное агентство Росиии «ТАСС», Украина закупает двигатели российского производства для собственных бронетранспортеров, находящихся на вооружении нацгвардии, через зарубежных посредников, несмотря на... Запись УКРАИНА ЗАКУПАЕТ РОССИЙСКИЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ БТР ЧЕРЕЗ МОЛДОВУ впервые появилась Бельцкое телевидение.
8 februarie 2017
18:47
Синоптики объявили жёлтый код опасности на территории всей страны и предупредили о сильном ветре и снегопадах. Сотрудники бельцкого Инспектората полиции призывают водителей в... Запись ВОДИТЕЛЕЙ ПРОСЯТ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ НА ДОРОГАХ впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:27
С начала декабря на водопроводных линиях бельцкого «Апэ-канала» произошло почти две сотни прорывов. Причем, в январе их было 112, что почти в два... Запись С НАЧАЛА ДЕКАБРЯ БЕЛЬЦКИЙ ВОДОКАНАЛ ЛИКВИДИРОВАЛ ПОЧТИ ДВЕ СОТНИ ПРОРЫВОВ впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:07
Лифт перестал быть элементом роскоши ещё в середине прошлого века. Сегодня ни одно многоэтажное здание невозможно представить без этого механизма. Срок их эксплуатации... Запись СКОЛЬКО ЛЕТ САМОМУ СТАРОМУ ЛИФТУ БЕЛЬЦ? впервые появилась Бельцкое телевидение.
7 februarie 2017
18:17
В Бельцах от снега очищаются в первую очередь магистральные улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Но весь город сразу почистить невозможно —... Запись КАК ОТБИРАЮТ УЛИЦЫ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА впервые появилась Бельцкое телевидение.
6 februarie 2017
19:07
В минувшее воскресенье, 5 февраля, прошёл третий из пяти матчей, запланированных бельцкой командой на сборах в Турции. Контрольный поединок «Зари» с хорватским «Сплитом»... Запись БЕЛЬЦКАЯ «ЗАРЯ» ПРОИГРАЛА ХОРВАТСКОМУ «СПЛИТУ» впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:28
Бельцкая баскетбольная команда «UA Баско» проиграла кишиневскому клубу «Адмиралы-UTM». Итоговый счет — 70-75. Матч состоялся 5 февраля в лицее им. Михая Эминеску в... Запись ДО ПОБЕДЫ БЕЛЬЦКИМ БАСКЕТБОЛИСТАМ НЕ ХВАТИЛО 5 ОЧКОВ впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:17
Коммунальную технику муниципального предприятия ЖКХ планируют обновить. Деньги на эти цели выделят из местного бюджета. Об этом в эфире передачи «Лицом к лицу»... Запись БЕЛЬЦКОМУ ЖКХ КУПЯТ НОВУЮ ТЕХНИКУ впервые появилась Бельцкое телевидение.
17:58
Памятник архитектуры, здание, в котором располагается бельцкий ЗАГС, скоро начнут реставрировать. Проект по обновлению этого здания, построенного более 100 лет назад, утверждён на... Запись ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ В ЦЕНТРЕ БЕЛЬЦ ОТРЕСТАВРИРУЮТ впервые появилась Бельцкое телевидение.
17:58
На территории муниципального предприятия Троллейбусного управления оборудуют станцию по техническому обслуживанию электрического транспорта. Об этом рассказал вице-мэр Игорь Шеремет в передаче «Лицом к... Запись В БЕЛЬЦАХ ПОЯВИТСЯ СОВРЕМЕННАЯ СТАНЦИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ впервые появилась Бельцкое телевидение.
3 februarie 2017
19:57
Запись МАРШ СОЛИДАРНОСТИ ПРОТИВ ДИКТАТУРЫ И КОРРУПЦИИ впервые появилась Бельцкое телевидение.
19:27
Как минимум, каждый пятый молдаванин иммигрировал заграницу. В Европе с этой проблемой хуже всего обстоят дела в Боснии и Герцеговине, Албании, Македонии, Португалии... Запись КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ МОЛДАВАНИН ПОКИДАЕТ СТРАНУ впервые появилась Бельцкое телевидение.
19:17
Богдан I Итемеетор (Основатель) — первый господарь независимого Молдавского государства (годы правления 1359—1365 ) Будучи феодалом в Венгрии и воеводой в Марамуреше, Богдан I... Запись ВТОРОЕ ФЕВРАЛЯ: ЗАБЫТЫЙ ДЕНЬ МОЛДАВСКОЙ ИСТОРИИ впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:58
В УЕФА озвучили суммы, которые будут выделены клубам за участие их игроков в составе национальных сборных как в отборе на Евро-2016, так и... Запись УЕФА ВЫПЛАТИТ МОЛДАВСКИМ ФУТБОЛЬНЫМ КЛУБАМ 540 ТЫСЯЧ ЕВРО впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:37
Всё больше студентов выбирают обучение по заочной системе. На это указывают данные бельцкого Государственного университета имени Алеку Руссо. По словам проректора Натальи Гашицой,... Запись ВСЁ БОЛЬШЕ СТУДЕНТОВ ПЕРЕХОДИТ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:37
Они руководят государственными предприятиями, которые из года в год становятся всё убыточнее, при этом получают месячную заработную плату, исчисляемую десятками тысяч леев. Многие... Запись ЗАРПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МОЛДАВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОСТИГАЮТ 70 И БОЛЕЕ ТЫСЯЧ ЛЕЕВ В МЕСЯЦ впервые появилась Бельцкое телевидение.
17:37
В сети появилось видео асинхронно работающего светофора у завода АО «Рэут» (Ленина) в Бельцах. Как утверждает информационный портал депутата ДПМ, светофор-дальтоник работает неправильно... Запись У ЗАВОДА РЕУТ УСТАНОВИЛИ «ПРОТИВОПРОБКОВЫЙ» СВЕТОФОР впервые появилась Бельцкое телевидение.
2 februarie 2017
17:27
Лилия Чалпух с рождения не может ходить и передвигается в инвалидной коляске. Недавно она получила шанс встать на ноги. Итальянская благотворительная организация откликнулась... Запись НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ ПОМОГАЮТ БЕЛЬЧАНКЕ, КОТОРАЯ НЕ ХОДИТ 33 ГОДА впервые появилась Бельцкое телевидение.
©2004—2017 Eltonic SRL | Atomate. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.