Scandal uriaș în Georgia: Un diacon plănuia să-l asasineze pe patriarhul Ilia II

Republica Moldova a fost condamnată la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în cazul „Cereale Flor" şi „Roşca", statul urmând să achite despăgubiri în valoare de aproape 50 de mii de euro.