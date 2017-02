Ion Sturza pus la zid pentru greșeala pe care a făcut-o ca prim-ministru când a cedat 50 la sută din MoldovaGaz rușilor

14:57

Ia vedeți ce am scris un an în urmă, pe 27 februarie 2016, despre panouri publicitare. Primatul general, am impresia, a vizitat Orheiul și a văzut câte panouri sunt acolo (adică câte au dispărut de fapt) și și-a amintit că timp de X ani cât e la primărie (X e o variabilă greu de calculat or primatul ultima vreme lipsește tot mai mult și mai mult de la serviciul de bază) el nu a mai făcut nimic cu panourile (în afară să le scoată pe drum de la aeroport în oraș). Pe lângă faptul că omul copie Orheiul mai este o istorie interesantă. O parte din panouri îi aparțin lui Lucian, fratele primatului ceea ce înseamnă că el nu prea are chef să le scoată dar vrea mai multe otkaturi de la agenții care au panouri publicitare. Eu tare sper că referendumul de demisie va avea loc și el va pleca. Oriunde. La Colonița, la București, nu contează, doar să plece.