500 de militari americani, cu tancuri şi mortiere, au ajuns în România

13:47

Președintele Igor Dodon a avut astăzi o întrevedere cu omologul său Iranian, Hassan Rohani, în cadrul căreia cei doi şefi de stat au făcut un schimb de opinii privind relațiile bilaterale dintre state și posibilitățile de dezvoltare a acestora. Într-un mesaj plasat pe pagina sa de Faceebook, Igor Dodon a menţionat că în cadrul întrevederii […] The post Igor Dodon s-a întâlnit cu președintele Iranului: Vom examina posibilitatea deschiderii ambasadelor în statele noastre appeared first on Moldova.org.