Peste 51.000 de dolari a câștigat cel mai bun tenisman moldovean

Și-a găsit mașina plină de inimioare – (FOTO) O mega-surpriza a avut o tanara in aceasta dimineata. Cand s-a trezit si-a gasit masina in parcare nu cum a lasat-o, ci plina cu inimioare rosii. Internautul care a fost martor la eveniment a postat imaginea pe facebook. In Romania, constantenii marcheaza ziua indragostilor astfel…semafoarele lumineaza sub forma de inimi. Initiativa apartine primariei Constanta.